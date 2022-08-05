Исламский джихад оказывает давление на ХАМАС: что задумали террористы

Сообщается, что «Исламский джихад» оказывает давление на ХАМАС, чтобы тот присоединился к фронту войны против Израиля.

Палестинский чиновник сообщил общественной телерадиокомпании «Кан», что палестинский «Исламский джихад» оказывает сильное давление на ХАМАС, чтобы тот присоединился к их военному фронту против Израиля после авиаударов ЦАХАЛа ранее сегодня.

До сих пор ХАМАС, похоже, избегал идти ва-банк с ПИД, делая заявления, выражающие солидарность с убитыми, а также избегая четких заявлений о своих намерениях активно присоединиться или возглавить борьбу против Израиля из Газы.

Напомним, что министерство здравоохранения Газы, управляемое ХАМАСом, увеличило число погибших в результате авиаударов ЦАХАЛа с девяти до десяти.

По данным министерства, в результате забастовок пострадали еще 55 человек.

Ранее сегодня ЦАХАЛ заявил, что от 10 до 20 убитых были террористами.

Отметим также, что высокопоставленный военный чиновник заявил, что палестинский «Исламский джихад» готовил крупную террористическую атаку против израильского гражданского населения, и поэтому он начал операцию «Рассвет».

По словам чиновника, командующий «Исламским джихадом» в северной части Газы, который ранее был убит в результате удара ЦАХАЛа, и многие его бойцы планировали атаковать мирных жителей у границы.

Еще мы писали, что в связи с угрозой погромов в смешанных городах, а также по всей территории Израиля, полиция переведена в режим боевой готовности.

Кроме того, ЦАХАЛ показал новые кадры ударов по наблюдательным пунктам террористов.

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