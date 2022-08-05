Угроза погромов: полиция в боевой готовности, набраны дополнительно десять рот МАГАВ

В связи с угрозой погромов в смешанных городах, а также по всей территории Израиля, полиция переведена в режим боевой готовности.

Полиция объявила о возможности погромов по всей стране. Силы безопасности в боевой готовности. Полиция подняла тревогу по всей стране и набирает 10 резервных рот МАГАВ.

Об этом проинформировал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Первый минометный снаряд прилетел из Газы. Он разорвался на открытой территории.

Сообщается о вероятности погромов в смешанных городах со стороны арабов в отношении мирных израильтян, как это было в мае 2021.

Герцлия, Рамат-Ган, Рамат аШарон и Рош-Айн открывают общественные бомбоубежища из-за повышенной угрозы ракетных обстрелов.

«Курсор» писал, что Армия обороны Израиля атаковала цели в секторе Газа: первые кадры.

Напомним, служба тыла передала инструкции для жителей в радиусе 80 км от сектора Газа. Для жителей приведены инструкции, как вести себя в определенной ситуации, в зависимости от того места, где они находятся.

«Курсор» информировал, что ЦАХАЛ атакует: ликвидирован первый террорист, «Железный купол» развернут. Пресс-служба сообщила, что ЦАХАЛ начал атаку по сектору Газы. Операция называется «Алот а-Шахар». Первый террорист уже ликвидирован.

Редакция сообщала, что ЦАХАЛ предупредил резервистов МАГАВ о возможном призыве. Ожидается, что эскалация возможна не только на юге Израиля, возле границы с сектором Газа, но и в других регионах страны.