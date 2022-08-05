Угроза ракетной атаки: муниципалитет Тель-Авива выпустил заявление

ЦАХАЛ нанес удары по объектам террористов в Газе. Муниципалитет Тель-Авива заявил, что готов открыть бомбоубежища в случае ответной атаки.

Муниципалитет Тель-Авива заявляет, что готов открыть общественные бомбоубежища в случае ракетного обстрела центральной части Израиля.

«Муниципалитет действует в соответствии с инструкциями Командования тыла, и в настоящее время все мероприятия проходят в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Отметим также, что израильская полиция повысила уровень боевой готовности после того, как израильские военные начали крупную операцию против «Исламского джихада» в секторе Газа.

В заявлении говорится, что полиция укрепит силы в районах, подверженных ракетной угрозе, и подготовит 10 резервных рот пограничной полиции для экстренного развертывания.

Кроме того, на фоне опасений ракетного обстрела из Газы после того, как израильские военные нанесли серию авиаударов по объектам «Исламского джихада», воздушное движение в Израиль и из Израиля было отвлечено от сектора, а самолеты летели по траектории полета к северу от международного аэропорта Бен-Гурион.

Напомним, что главный раввин Израиля Давид Лау выпустил особые инструкции к Шаббату в связи с операцией в Газе.

Кроме того, служба тыла передала инструкции для жителей в радиусе 80 км от сектора Газа. Для жителей приведены инструкции, как вести себя в определенной ситуации, в зависимости от того места, где они находятся.