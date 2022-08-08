Исламский Джихад опубликовал список своих потерь за три дня операции «Рассвет»

Террористы предоставили фото подтверждения своих потерь, назвав лидеров, а также участников группировки, которые погибли за время трехдневного противостояния.

Исламский джихад опубликовал список бойцов, погибших в неравном бою с военными ЦАХАЛа за три дня операции «Рассвет».

Об этом сообщил Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

По бокам изображения крупным планом показаны командир южного подразделения Халид Мансур и командир северного крыла Тайсир Джабари, занимающие самые высокие должности.

Кроме них, на фото еще изображены 3 полевых командира и 7 боевиков.

Поскольку численность Исламского джихада в секторе Газа составляет около 15 тысяч боевиков, то ЦАХАЛу еще есть над чем работать.

Напомним, «Курсор» писал, что перемирие наступило: предварительные итоги подведены. ЦАХАЛ прекратил военные действия в 23:30 7 августа, как и было согласовано. Исламский джихад напоследок выпустил ракеты по Сдероту уже после наступления перемирия.

«Курсор» ранее писал, что Израиль не намерен освобождать пленных лидеров Исламского джихада. Министр внутренней безопасности пояснил, что Израиль не пойдет на освобождение опасных террористов в рамках соглашения о прекращении огня.

Наш сайт сообщал, что пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о количестве погибших в Газе.

Также «Курсор» писал, что перемирие наступило: предварительные итоги подведены. ЦАХАЛ прекратил военные действия в 23:30 7 августа, как и было согласовано. Исламский джихад напоследок выпустил ракеты по Сдероту уже после наступления перемирия.