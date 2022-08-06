Исламский джихад отверг предложение Египта о перемирии с Израилем: обстрелы продолжатся

Террористы отказались прекращать ракетные обстрелы, чтобы начать переговоры с Израилем. Они заявили, что намерены дальне «реагировать» на якобы оккупацию.

Террористическая группировка «Исламский джихад» отвергла предложение Египта о временном прекращении огня с Израилем,

Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на связанный с «Хизбаллой» СМИ.

«Пришло время отреагировать на преступления оккупации», — заявили террористы.

Ответ пришел после того, как египетские переговорщики предложили приостановить боевые действия, чтобы создать возможность для переговоров о более длительном прекращении огня.

Ответ от поддерживаемой Ираном террористической группировки пришел, когда операция «Рассвет» почти приблизилась временной отметке в 24 часа.

Ранее редакция Курсора сообщала, что ЦАХАЛ возобновил ракетные удары по Газе. Возобновление ударов ЦАХАЛа по сектору Газы отмечено в районе Хан-Юниса.

Также мы писали, что Армия обороны Израиля сообщила, сколько продлится операция «Рассвет». ЦАХАЛ готов к недельной операции против террористической группировки Исламский джихад в Газе, заявили военные в субботу.

Еще напомним, что в сети показали видео авиаудара ЦАХАЛа по реактивным установкам в Газе. Авиаудары ЦАХАЛа были нацелены на ракетные установки Исламского Джихада. Видео, опубликованное ЦАХАЛом, содержит кадры непосредственного попадания в объект.