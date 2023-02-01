«Исповедь дьявола: утерянные записи Эйхмана» покажут на Amazon

Трехсерийный документальный сериал «Исповедь дьявола», впервые показанный на израильском общественном телеканале Kan, теперь будет доступен на Amazon Prime Video.

«Исповедь дьявола: утерянные записи Эйхмана» — это трехсерийный документальный сериал, в котором интервью с людьми, пережившими Холокост, ключевыми свидетелями на процессе над Адольфом Эйхманом, историками и экспертами по Холокосту, сочетаются с реконструкциями исторических событий.

Сериал, впервые показанный в 2022 году на израильском общественном телеканале Kan, рассказывает о том, какую роль сыграл Адольф Эйхман в организации «Окончательного решения» во время Холокоста.

Эйхман, которого Израиль казнил в 1962 году, провел большую часть судебного процесса, утверждая, что он был простым бюрократом, выполняющим приказы. Но 28 часов записанных на пленку признаний, которые были записаны в 1957 году в интервью нацистскому журналисту и пропагандисту Виллему Сассену, когда они оба жили в Буэнос-Айресе после войны, ясно указывают на то, что Эйхман фактически координировал «окончательное решение» и часто осуществлял выполнял свои обязанности с энтузиазмом.

Уже в первом эпизоде ​​можно услышать, как Эйхман говорит: «Меня даже не волновали евреи, которых я депортировал в Освенцим. Мне было все равно, живы они или уже мертвы».

После захвата Эйхмана в Аргентине Моссадом в 1960 году Сассен продал стенограммы своих записей журналу LIFE Magazine, который опубликовал отрывки из лент.

Верховный суд Израиля не одобрил стенограммы в качестве доказательства, потребовав от обвинения вместо этого полагаться на другие формы документации для осуждения Эйхмана, а содержание остальных записей оставалось загадкой на протяжении десятилетий. Защищенные в Федеральном архиве Германии, они оставались нетронутыми до 2020 года, когда Ярив Мозер и Коби Зитт, создатели фильма «Исповедь дьявола», получили доступ для начала производства фильма.

«Это доказательство против отрицателей Холокоста и способ увидеть истинное лицо Эйхмана. Со всей скромностью, благодаря сериалу молодое поколение познакомится с судебным процессом и идеологией, лежащей в основе «Окончательного решения», — сказал Мозер The New York Times.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу заявил, что «мы не позволим повторить Холокост». Нетаниягу опубликовал послание по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, приуроченного к 78-й годовщине освобождения лагеря смерти Освенцим.

Курсор сообщал, что пережившим Холокост выделили почти 5,5 миллионов долларов. Благодаря Центру еврейских федераций Северной Америки по уходу за пережившими Холокост и Институту старения и травм было выделено почти 5,5 млн долларов пережившим Холокост и пожилым людям, получившим травмы.

Ранее Курсор писал, что Украина обратилась с призывом к еврейским организациям из-за комментариев лаврова* о Холокосте. Официальный представитель министерства иностранных дел Украины призвал еврейские организации осудить комментарии министра иностранных дел рф сергея лаврова, сравнившего меры Запада против россии с Холокостом.

Кроме этого, в рф сделали абсурдное заявление о схожести США с Гитлером и Наполеоном.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!