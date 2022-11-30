Israel Electric Company запустила кампанию по распределению долгов клиентов

Акция компании, которая продлится до конца ноября 2022 года, получила благословение нового генерального директора компании Меира Шпиглера и вице-президента по обслуживанию Орена Хеллмана.

Шпиглер, который до недавнего времени занимал должность генерального директора Института национального страхования, снисходительно относится к платежному поведению клиентов. Его также поддержали судебные решения, которые побудили компанию найти смягчающие меры, прежде чем отключать электричество у клиента.

Просроченная задолженность клиентов увеличилась в течение 2022 года на 20% и оценивается в полмиллиарда шекелей. Треть долгов приходится на бизнес-клиентов.

Большая часть долгов накопилась с начала 2020 года из-за договоренности об отсрочке платежей во время кризиса COVID-19. Можно погасить долги в три платежа без связанных процентов или комиссий. С тех, кто пожелает разделить его на четыре или пять платежей, будет взиматься 30% от разницы в привязке и начисленных процентов.

Руководство компании подчеркивает, что к потребителям, не оплатившим долги до конца месяца, будут приняты меры воздействия, в том числе отключение электроэнергии. Однако для малообеспеченных потребителей будут найдены альтернативные платежные решения, а их электроэнергия останется включенной.

Ранее Курсор писал, что в Израиле снова подорожает электроэнергия. Цена на электроэнергию влияет на всю экономику.

Стало известно, что с января в Израиле может подорожать вода. Причина повышения тарифа – резкий рост цен на электроэнергию и потребительских цен.

Как сообщал Курсор, Управление электроэнергетики предупредило, что производство электроэнергии подорожало на 14% с момента последнего обновления тарифов, что вызовет повышение цен на электричество.

Напомним, что экс-министр экономики и депутат от «Ликуда» заявил, что в Израиле нужно принять чрезвычайный план для остановки роста цен и снижения стоимости жизни.