Исраэль Кац определился с кандидатом на должность гендиректора Минэнерго

Лиор Шилат, до сих пор занимавший эту должность, согласился покинуть свой пост.

Министр энергетики Исраэль Кац назначил своего помощника Коби Блитштейна генеральным директором Министерства энергетики.

Об этом сообщает Kanal7.

Согласно сообщению, нынешний гендиректор Минэнерго Лиор Шилат согласился покинуть этот пост.

Отметим, что это третий кабинет, в котором Блитштейн будет работать под руководством Исраэля Каца. Ранее он занимал должность заместителя директора по планированию и развитию инфраструктуры в Министерстве транспорта и начальником отдела национальной инфраструктуры в Министерстве финансов.

Блитштейн также занимал пост заместителя генерального директора Министерства финансов после громкого ухода из Фонда Тернера.

Как сообщал Курсор, в воскресенье, 1 января, в министерстве национальной безопасности состоялась смена министра — Итамар Бен-Гвир возглавил ведомство вместо Омера Бар-Лева.

Отмечается, что в начале церемонии нового министра Бен-Гвира встретил почетный караул полиции, и даже полицейский оркестр сыграл в его честь ряд песен раввина Шломо Карлебаха.

Ранее Курсор писал о том, что уходящий министр национальной безопасности Омер Бар-Лев призывает правоохранительные органы «проявить стойкость перед лицом встречного ветра».

Об этом он заявил в воскресенье, 1 января, во время передачи полномочий своему преемнику Итамару Бен Гвиру, информирует The Times of Israel.

Также Курсор информировал о том, что председатель Оцма Иегудит, назначенный министром национальной безопасности, Итамар Бен-Гвир обратился к Кнессету.

Также Курсор писал о важной новации в полиции, предложенной Бен-Гвиром.