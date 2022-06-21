Источник в коалиции назвал дату роспуска Кнессета

Кнессет распустится в среду, 22 июня, сообщил источник в коалиции. Так, лидеры коалиции надеются внести законопроект о роспуске Кнессета в первое чтение завтра.

Член коалиции Боаз Топоровски (Еш Атид) и лидер фракции «Новая надежда» Шаррен Хаскель встретились с комитетом спикера Кнессета во вторник утром, чтобы убедиться, что предложение о роспуске Кнессета будет включено в график пленума в среду.

Об этом передает The Jerusalem Post.

Законопроект «Ликуда» о роспуске Кнессета, выдвинутый депутатом Шломо Кархи, уже должен быть представлен на пленуме в среду, но коалиция попытается заблокировать его, чтобы «Ликуд» не взял на себя ответственность за падение Кнессета.

Законопроектные предложения депутатов должны быть одобрены в ходе первоначального голосования, прежде чем пройти стандартные три голосования в зале Кнессета.

Коалиция надеется пройти первоначальное голосование в среду. Согласно процедуре Кнессета, законопроект затем будет передан в комитет Кнессета, возглавляемый депутатом Ниром Орбахом. Поскольку Орбах вышел из коалиции, он может попытаться затормозить голосование, чтобы дать «Ликуду» шанс попытаться сформировать альтернативное правительство без участия в выборах.

Поэтому коалиция может попытаться заменить Орбаха на посту главы комитета. Сам Орбах, возможно, не будет сильно сопротивляться, поскольку, если он это сделает, он может подвергнуть себя опасности и рискует быть объявленным официальным дезертиром партии, а затем ему будет запрещено баллотироваться в любую из нынешних фракций Кнессета в грядущие выборы, сообщает источник в «Ямине».

Если все пойдет хорошо, коалиция надеется провести все три голосования в зале Кнессета уже в среду.

Курсор писал, что гендиректор Ямины ответила, готова ли партия войти в правительство Нетаниягу.