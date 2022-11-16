В Саудовской Аравии рассказали, кто ответственен за повреждение израильского танкера

Источники в Саудовской Аравии утверждают, что беспилотник иранского производства Shahed-136 был ответственен за повреждение принадлежащего Израилю нефтеналивного танкера Pacific Zicron у берегов Омана во вторник вечером.
Ранее сегодня израильские высокопоставленные сотрудники службы безопасности обвинили Иран в атаке беспилотника на нефтяной танкер у берегов Омана.
Танкер Pacific Zircon эксплуатируется судоходной компанией EPS, частично принадлежащей израильскому бизнесмену Идану Оферу.
Как сообщает Sky News, танкер отправился из Сохара в Буэнос-Айрес в понедельник днем и эксплуатируется сингапурской компанией Eastern Pacific Shipping.
По данным компании, судно перевозило нефть и получило лишь незначительные повреждения, разливов и травм среди экипажа не было.
Сайт добавил, что во вторник ночью в него врезался беспилотник с бомбой.
Ранее Курсор писал, что КСИР приказал террористам убить израильского бизнесмена в Грузии — СМИ.
Кроме того, КСИР арестовал человека, связанного с Моссадом — СМИ.
Напомним также, что Иран считает, что Хизбалла гарантирует Ливану морское соглашение с Израилем — СМИ.