В Саудовской Аравии рассказали, кто ответственен за повреждение израильского танкера

Вчера была совершена атака на танкер Pacific Zircon, который частично принадлежит израильскому бизнесмену Идану Оферу.

Источники в Саудовской Аравии утверждают, что беспилотник иранского производства Shahed-136 был ответственен за повреждение принадлежащего Израилю нефтеналивного танкера Pacific Zicron у берегов Омана во вторник вечером.

Ранее сегодня израильские высокопоставленные сотрудники службы безопасности обвинили Иран в атаке беспилотника на нефтяной танкер у берегов Омана.

Танкер Pacific Zircon эксплуатируется судоходной компанией EPS, частично принадлежащей израильскому бизнесмену Идану Оферу.

Как сообщает Sky News, танкер отправился из Сохара в Буэнос-Айрес в понедельник днем ​​и эксплуатируется сингапурской компанией Eastern Pacific Shipping.

По данным компании, судно перевозило нефть и получило лишь незначительные повреждения, разливов и травм среди экипажа не было.

Сайт добавил, что во вторник ночью в него врезался беспилотник с бомбой.

Ранее Курсор писал, что КСИР приказал террористам убить израильского бизнесмена в Грузии — СМИ.

Кроме того, КСИР арестовал человека, связанного с Моссадом — СМИ.

Напомним также, что Иран считает, что Хизбалла гарантирует Ливану морское соглашение с Израилем — СМИ.