Герцог предоставил Нетаниягу мандат на формирование правительства

С того момента, как президент Ицхак Герцог передаст Биньямину Нетаниягу мандат, у него будет 28 дней на формирование нового правительства.

Президент Ицхак Герцог вручит лидеру «Ликуда» Биньямину Нетаниягу мандат на формирование нового правительства после завершения своих консультаций с представителями всех партий, входящих в Кнессет 25-го созыва.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По итогам встреч, которые начались в среду и завершились утром в пятницу, 64 депутата Кнессета рекомендовали Нетаниягу на пост премьер-министра, а 28 депутатов рекомендовали лидера «Еш Атид» и нынешнего премьер-министра Яира Лапида. Остальные 28 депутатов Кнессета не рекомендовали предоставить мандат ни одному из кандидатов.

После консультаций главу администрации Нетаниягу попросили вызвать лидера «Ликуда», чтобы он официально принял задание по формированию правительства от президента в воскресенье, 13 ноября.

С того момента, как президент передаст Нетаниягу мандат, у него будет 28 дней на формирование нового правительства. В ситуации, когда требуется продление процесса, президент имеет право предоставить ему дополнительные 14 дней, согласно закону.

Шестью партиями или фракциями, которые рекомендовали Нетаниягу получить мандат, были Ликуд, ШАС, «Яадут а-Тора,» Религиозная сионистская фракция, «Оцма Иегудит» и Ноам.

Всего две партии рекомендовали передать мандат Лапиду — «Еш Атид» и Авода.

Между тем «Лагерь государственников», «Исраэль Бейтейну», РААМ и «Хадаш-Тааль» воздержались от рекомендаций.

Ранее Курсор писал про Нетаниягу готов получить мандат на формирование правительства: 64 депутата поддержали его кандидатуру. Председатель «Ликуда» Биньямин Нетаниягу получил необходимое большинство рекомендаций от депутатов для формирования следующего правительства.

Наша редакция писала, что Лапид призывает к объединению оппозиции перед лицом «безумия» формирующейся коалиции. Уходящий премьер-министр Яир Лапид призывает союзные стороны работать вместе, чтобы «защитить израильскую демократию».

Кроме этого, Биньямин Нетаниягу поговорил с Шольцем и Мелони. Лидер Ликуда заявил, что хочет расширить «круг мира между Израилем и арабскими странами».

Курсор сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил письмо назначенному премьер-министру Биньямину Нетаниягу, в котором поздравил его с победой на выборах.

Наша редакция писала о коалиционных переговорах: религиозные партии потребовали особые портфели.

Также Курсор сообщал, что Данон передал Нетаниягу послание: Мы хотим, чтобы министры от Ликуда возглавили революцию.