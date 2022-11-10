Либерман против Камисы: суд рассматривает обвинения в клевете о заказном убийстве

Либерман отрицает обвинения Камисы в подготовке ликвидации генерал-майора полиции, и подал на него иск в суд за клевету.

В суде начаты слушания по делу «Либерман против Камисы».

Об этом сообщает Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

Бывший офицер полиции и помощник Либермана Йоси Камиса утверждает, что Либерман 20 лет назад пытался заказать у него убийство высокопоставленного офицера полиции за 100 тысяч долларов.

В ответ на это Либерман обвинил Камису в клевете.

Ранее Курсор писал, что Либерман идет в суд: возбуждено уголовное дело против Йоси Камиса. Либерман отреагировал на обвинения якобы своего бывшего помощника, который сообщил о предполагаемой сумме в 100 тысяч долларов за подготовку убийства комиссара полиции.

Также наш сайт информировал, что Либерман заявил, что Биньямин Нетаниягу придумал заявления наемного убийцы. Министр финансов Авигдор Либерман заявил, что уголовные обвинения против него являются частью «метода Нетаниягу» по устранению политических оппонентов.

Курсор также сообщал, что Либерман прокомментировал обвинения по поводу подготовки убийства генерала полиции. Либерман сразу дал ответ на обвинения якобы своего бывшего помощника, который сообщил о предполагаемой сумме в сто тысяч долларов за подготовку убийства комиссара полиции.

Скандал вокруг Либермана: как отреагировал юридический советник правительства. Юридический советник правительства намерен инициировать проверку по обвинениям Йоси Камисы в адрес Либермана.