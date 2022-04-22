Из горящего здания в Бейт-Шеане спасли 11 собак

Прошлым вечером (с четверга по пятницу) в Бейт-Шеане загорелось помещение в жилом доме, используемое для содержания собак. На место прибыли трое пожарных со станции Афула и спасли из жилого дома 11 собак. Одна из них, к сожалению, была найдена бездыханной.
Около 16:00 пожарные прибыли на место происшествия из-за нескольких сообщений о дыме, выходящем из здания.
Жители дома были эвакуированы, а также были предприняты усилия по тушению пожара и спасению собак. В то же время были проведены проверки, чтобы исключить наличие застрявших в здании людей. Медицинский персонал оказал помощь пострадавшему от отравления дымом. Здание сильно пострадало.
Курсор писал ранее, что в Рамле напали на бывшую королеву красоты Израиля и украли ее собаку. Техила Леви, которая выиграла конкурс в 2020 году, говорит, что на нее напали возле ее дома днем, когда она гуляла со своим 11-летним младшим братом, страдающим аутизмом.
Также мы сообщали, что в Хайфе будут судить мужчину, который насиловал несовершеннолетних и снимал на видео. Окружная прокуратура Хайфы предъявила обвинение мужчине, который в течение пяти месяцев совершал сексуальные преступления с тремя девушками. После того, как его действия были разоблачены, он удалил видео, в которых все задокументировал.