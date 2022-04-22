Из горящего здания в Бейт-Шеане спасли 11 собак

Один житель дома надышался дымом и получил медицинскую помощь на месте. Зданию нанесен сильный ущерб. Также сообщается, что одну собаку нашли мертвой.

Прошлым вечером (с четверга по пятницу) в Бейт-Шеане загорелось помещение в жилом доме, используемое для содержания собак. На место прибыли трое пожарных со станции Афула и спасли из жилого дома 11 собак. Одна из них, к сожалению, была найдена бездыханной.

Около 16:00 пожарные прибыли на место происшествия из-за нескольких сообщений о дыме, выходящем из здания.

כוחות הכיבוי וההצלה חילצו 11 כלבים ממבנה שעלה באש בבית שאן, אחד מהם ללא רוח חיים. הדליקה פרצה בכלבייה מאולתרת הממוקמת מתחת לבניין מגורים צילום: כבאות והצלה מחוז צפון pic.twitter.com/9PHO4K747b — כאן חדשות (@kann_news) April 22, 2022

Жители дома были эвакуированы, а также были предприняты усилия по тушению пожара и спасению собак. В то же время были проведены проверки, чтобы исключить наличие застрявших в здании людей. Медицинский персонал оказал помощь пострадавшему от отравления дымом. Здание сильно пострадало.

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