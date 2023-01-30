Из Турции в Израиль пытались контрабандой перевезти золото на 1,5 млн шекелей

В аэропорту Бен-Гурион была пресечена попытка контрабанды около 8,5 килограммов золота на общую сумму в 1,5 миллионов шекелей. Пассажир, пытающийся незаконно ввести драгоценности, был задержан по прибытию из Турции.

Подозреваемого остановили сотрудники подразделения полиции 747, работающие в аэропорту совместно с таможенниками. Они заметили, что мужчина ведет себя странно при получении багажа и попросили его пройти на осмотр. В чемодане у него нашли золотые украшения на крупную сумму.

Отмечается, что контрабандистом оказался 30-летний житель Галилеи, его задержали для допроса вместе с другим лицом, причастным к попытке незаконного ввоза золота — владельца ювелирного магазина.

«Курсор» писал ранее, что до конца текущей неделе четырем израильтянкам, которые были задержаны за контрабанду наркотиков в аэропорту «Бен-Гурион» предъявят обвинение. Как выяснилось, в общей сложности молодым девушкам удалось ввезти в страну около 50 килограммов кокаина.

Еще мы писали, что методы контрабанды в Израиль постоянно совершенствуются. Путешественники все время находят новые методы. В списке товаров, которые пытались ввезти контрабандой в 2022 году, можно найти позолоченные айфоны, в основном из Дубая и Абу-Даби, сигареты и сигары, золотые слитки, цепочки и другое.

Напомним, 9 января, в аэропорту Бен-Гурион был задержан 20-летний мужчина, вернувшийся из Венгрии. Он пытался контрабандой перевести несколько рептилий.