Коби Шабтай: Силы полиции напряжены до предела

Комиссар полиции Израиля заявил о том, что полиция напряжена до предела. В последние месяцы десятки, а может и сотни, полицейских уволились из-за низкой зарплаты и тяжелой работы.

Комиссар полиции Израиля Коби Шабтай предупредил, что силы полиции напряжены до предела.

Выступая на заседании комитета по общественной безопасности Кнессета, Шабтай сказал: «Накопилось множество событий, которые не прекращались весь этот год. Мы напрягли полицию Израиля до предела ее возможностей, и цена этого — выгорание».

«Мы приближаемся к ситуации, когда произойдет чрезвычайное событие, связанное с убийством или изнасилованием, но мы не только не сможем приехать в течение нескольких минут, но может случиться так, что мы вообще не сможем приехать».

В прошлом месяце газета «Едиот Ахаронот» сообщила, что число полицейских, подающих в отставку, растет из-за низкой зарплаты и тяжелой работы. Сайт привел данные, согласно которым с момента подписания Министерством финансов соглашения о зарплате полицейских, 101 сотрудник подал в отставку — все в течение мая 2022 года.

Это число является рекордно высоким, и ожидается, что ситуация будет только ухудшаться: 71% уволившихся сделали это из-за низкой зарплаты.

Один из офицеров сказал: «Я поступил на службу из чувства великой миссии, но с такой зарплатой, как сейчас, я долго не протяну. Я женат, у меня есть дети, которых я должен содержать, и очень трудно выполнять наши финансовые обязательства, не говоря уже об изнурительной работе полицейского».