Известного сексуального преступника отправили жить в Бат-Ям

На текущий момент сидеть ему осталось год, и комиссия решила, что он прошел все положенные курсы и может быть отпущен досрочно. Жалобу против его освобождения подала Шери Голан, одна из жертв.

Комиссия по условно-досрочному освобождению 4 июля обсудила условия, на который сексуальный преступник Алон Кастиэль сможет выйти на свободу.

Владелец ночных клубов совершал свои преступления в Тель-Авиве. Его жертвы были против его освобождения до истечения тюремного срока. Однако в комиссии решили, что он может покинуть тюрьму, так как отсидел уже две три назначенного срока.

Условия, на которых освобожден Кастиэль, запрещают ему жить в Тель-Авиве, Гиватаиме и Рамат-Гане. Его отправили жить в Бат-Ям. Там он будет обязан посещать психотерапевта, который специализируется на сексуальных преступниках.

Алон Кастиэль не сможет покинуть территорию Израиля до 16 марта 2023 года. Комиссия по условно-досрочному освобождению считает, что таким образом Кастиэль сможет плавно влиться в нормальное общество.

Ранее наш сайт сообщал, что двое подозреваемых задержаны по подозрению в похищении жителя Рош-ха-Аина и нанесении ему ножевых ранений.

Кроме того, Курсор писал, что неизвестный ворвался в синагогу Иерусалима с ножом и ранил двоих.

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