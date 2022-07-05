Возле Пардес-Хана мужчина попытался похитить девушку-подростка

Мужчина схватил девушку и попытался затолкать ее в багажник своей машины. К счастью, у него не получилось это сделать.

Днем 5 июля неизвестный мужчина попытался похитить 16-летнюю девушку, которая прогуливалась по своему привычному маршруту в Пардес-Хана-Каркур. Девушка внезапно почувствовала, что некто схватил ее за талию и попытался уволочь в свой автомобиль.

Девушка начала отчаянно бороться. Тогда злоумышленник бросил ее на землю. Девушка начала сильно кричать. К счастью, происходящее заметила проходящая недалеко пара. Они подбежали к девушке и отпугнули преступника. Он сел в свой автомобиль и уехал.

Полиция занимается расследованием этого дела. Девушку опросили, улики уже собрали.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что палестинцы в Иудее и Самарии ездят на автомобилях, которые отправлены на утилизацию. Полиция Израиля сообщила о том, что в одной из деревен Иудеи обнаружили десятки автомобилей, которые уже давно были отправлены на утилизацию. Однако палестинцам на это оказалось все равно — они продолжают ездить на таких автомобилях.

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