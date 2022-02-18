В Нигерии на трассе взорвался бензовоз, много жертв

Как минимум 17 человек погибли в результате взрыва, который последовал за столкновением бензовоза с микроавтобусом в штате Огун на юго-западе Нигерии.

По меньшей мере 17 человек погибли в результате взрыва бензовоза в нигерийском штате Огун, сообщил представитель Федеральной службы безопасности дорожного движения.

Об этом передает Reuters.

«Общее количество жертв не установлено, но всего найдено 17 тел», — заявила представительница ведомства в штате Огун Флоренс Окпе.

Она также сказала, что опознание затруднено, поскольку тела сильно пострадали от огня. Среди жертв есть как минимум один ребенок.

По предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное вождение и нарушение правил дорожного движения, что привело к лобовому столкновению и взрыву.

Курсор напоминает, что появились подробности взрыва автомобиля в Ашкелоне. Жертвой взрыва со смертельным исходом оказался Ави Биттон, высокопоставленная фигура в местном преступном клане. Биттону было 42 года, он был членом преступного клана Шалома Домрани. Согласно сообщениям, он был известен полиции как «финансист» банды. Один из двух других пассажиров автомобиля получил серьезные травмы, состояние второго оценивается как средней степени тяжести.

Как ранее писал Курсор, двое мужчин в возрасте 30 лет погибли в результате взрыва автомобиля на дороге, ведущей в район Дахмаша между Рамлой и Лодом.

Также Курсор сообщал о ДТП неподалеку от Иерихона, где 2 человека погибли, 5 получили ранения.

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