Из-за пожара на пароме у берегов Греции пропали без вести 11 человек

Пассажирский паром под названием Euroferry Olympia у берегов Греции сильно пострадал из-за пожара. В результате этого инцидента без вести пропали 11 человек. Тех, кого удалось спасти, доставили на остров Каорфу.
Отметим, что паром принадлежит итальянской компании. Он шел из греческого города Игуменица в порт Бриндизи, Италия. Всего на борту находились 237 пассажиров, а также 51 член экипажа.
Пожар начался на третьей палубе. Возгорание произошло незадолго после отплытия. Всех людей посадили в спасательные шлюпки. Но уже на острове оказалось, что не хватает 11 человек. На данный момент неизвестно, что с ними произошло.
Причины пожара также выясняются.
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