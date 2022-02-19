Из-за пожара на пароме у берегов Греции пропали без вести 11 человек

Судьба пропавших без вести пассажиров пока остается неизвестной. Скорее всего, к сожалению, их нет в живых. Полусгоревшее судно сейчас дрейфует в территориальных водах Албании.

Пассажирский паром под названием Euroferry Olympia у берегов Греции сильно пострадал из-за пожара. В результате этого инцидента без вести пропали 11 человек. Тех, кого удалось спасти, доставили на остров Каорфу.

Отметим, что паром принадлежит итальянской компании. Он шел из греческого города Игуменица в порт Бриндизи, Италия. Всего на борту находились 237 пассажиров, а также 51 член экипажа.

Пожар начался на третьей палубе. Возгорание произошло незадолго после отплытия. Всех людей посадили в спасательные шлюпки. Но уже на острове оказалось, что не хватает 11 человек. На данный момент неизвестно, что с ними произошло.

Причины пожара также выясняются.

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