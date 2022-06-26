Из-за забастовки водителей автобусы не будут работать до 9 утра

Профсоюз водителей автобусов Histadrut Haleumit предупредил о возможных серьезных перебоях и заторах на дорогах во многих городах из-за нежелания министра транспорта встретиться с водителями и обсудить реформ.

Не прекращаются протесты водителей автобусов. После трех недель забастовок с целью улучшить условия труда и личную безопасность, в воскресенье будет в большей части страны остановлено движение общественного транспорта.

«Государство сгорит во время самой большой забастовки водителей, которую мы знаем», — заявил профсоюз водителей автобусов Histadrut Haleumi.

С 6 до 9 утра во многих городах страны на три часа будут перекрыты линии водителями компаний Electra Afikim, Extra, Tnufa, Dan Beersheba и Beit Shemesh Express. Забастовка нарастает из-за отказа министра транспорта Мейрав Михаэли встретиться с водителями для обсуждения реформ.

Ниже приводится список городов, в которых не будут предоставляться услуги общественного транспорта:

— Иерусалим (линии в/из Шапирим, Бейт-Шемеш, Бней-Брак, Модиин-Иллит, Бней-Брак (линии в Иерусалим и Раанану и обратно)- Беэр-Шева (внутригородские линии)- Ариэль (внутригородские и междугородние линии)- Бейт-Шемеш (внутригородские линии и линии в Иерусалим и обратно)- Региональный совет Шомрона (все внутригородские линии и некоторые междугородние линии)

Редакция «Курсора» информировала, что завтра утром ожидаются огромные пробки по всему Израилю.

«Курсор» писал ранее, что водители автобусов проведут завтра забастовку.

Также мы сообщали о ведрах с мочой для Михаэли: водители автобусов устроили акцию в Тель-Авиве.