Изоляция COVID-19 и обязательное ношение масок нужно отменить – Рони Гамзу

Сейчас изоляция по-прежнему является обязательной для людей с положительным результатом теста на COVID-19, а маски необходимо носить в медицинских и социальных учреждениях.

Генеральный директор Тель-Авивского медицинского центра Сураски (больницы Ихилов) профессор Рони Гамзу заявил, что пришло время отменить обязательную изоляцию для людей с COVID-19.

«Риск низкий, и это поможет большему количеству людей пройти тестирование, не беспокоясь», — цитирует имедцентр его слова на официальной странице в Twitter.

Гамзу добавил, что «в то же время нам необходимо пересмотреть маски и их применение в тех местах, где они все еще необходимы».

«Пришло время отменить принудительную изоляцию для больных COVID-19», — сказал Гамзу.

В Израиле сейчас все еще действует мер, которые должны снизить заболеваемость коронавирусом.

Кого нужно изолировать от COVID-19?

По состоянию на май инструкции Минздрава в отношении изоляции заключаются в том, что только те люди, у которых положительный результат теста на COVID-19, должны быть изолированы, а также люди, которым Министерство здравоохранения дало указание делать это в особых случаях.

Пациенты с COVID-19 могут выйти из изоляции, если у них будет отрицательный результат на коронавирус на четвертый и пятый день изоляции. Если один из тестов положительный, им предписывается оставаться в изоляции до конца седьмого дня, если в течение 48 часов не было никаких симптомов.

Где обязательны маски?

Текущие инструкции для масок заключаются в том, что маски являются обязательными в медицинских и социальных учреждениях. В других местах Минздрав рекомендует людям носить маски, но это по-прежнему необязательно.

Помимо маски посетители гериатрических больниц, социальных общежитий, защищенного жилья, мест, где проживают люди с ограниченными возможностями, психиатрических интернатов, домов престарелых, домов престарелых и реабилитационных центров должны предоставить отрицательный тест на COVID-19.

Ранее Курсор писал, что Израиль снова вводит ПЦР-тестирование в аэропорту Бен-Гурион. В аэропорту им. Бен Гуриона заработает новый комплекс добровольного ПЦР-тестирования за счет государства.

Израиль готовится к объединенной волне гриппа и COVID-19: какие меры предпринимает Минздрав. Чиновники здравоохранения в Израиле бьют тревогу и предсказывают потенциально опасную зиму с комбинированной волной случаев COVID и гриппа.

Курсор писал, что Минздрав сообщил о сокращении случаев осложнений у заболевших коронавирусом. Минздрав сообщил о резком снижении числа тяжелых случаев течения коронавирусной инфекции и уменьшении количества вновь заболевших, что позволяет судить о спаде волны заболеваемости.

Напомним, что ученые разработали уникальные антитела против вариантов COVID-19.