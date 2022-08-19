Израиль готовится к объединенной волне гриппа и COVID-19: какие меры предпринимает Минздрав

Чиновники здравоохранения в Израиле бьют тревогу и предсказывают потенциально опасную зиму с комбинированной волной случаев COVID и гриппа.

Доктор Шарон Алрой-Прейс, глава службы общественного здравоохранения Министерства здравоохранения, заявила, что лучшим оружием остается вакцинация против обоих вирусов.

«Есть прогнозы, что в октябре и ноябре в Израиле будет волна COVID-19. Сочетание COVID и гриппа может быть проблематичным. Мы готовимся к этому с точки зрения вакцин, которые можно получить вместе», — сказала она.

По ее словам, вакцины от гриппа на этот год должны прибыть в Израиль в сентябре.

Накануне неназванный чиновник здравоохранения сообщил общественной телекомпании Kan, что Израиль изучает возможность закупки вакцин против COVID, специально предназначенных для новых вариантов вируса. Чиновник также сказал, что одновременное введение прививок от COVID и гриппа может быть только для тех, кто старше 60 лет или находится в группе высокого риска.

Несмотря на то, что израильская кампания по вакцинации против COVID резко замедлилась, сотни людей в день все еще получают прививки. В целом более 72% израильтян получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID, 66% получили две дозы, 48% три дозы и только 9% получили четвертую дозу вакцины.

Министр отметила, что представители здравоохранения постоянно следят за ситуацией во всем мире, особенно в тех частях мира, которые уже переживают зиму.

«Один из инструментов, который мы должны подготовить к зиме, — это посмотреть на другую половину земного шара, и то, что мы видим там, не обнадеживает», — сказала она, отметив серьезную волну случаев гриппа и COVID во время зимы в Австралии с высокой частотой госпитализаций.

На данный момент доктор заявила, что уровень заболеваемости COVID-19 в Израиле остается стабильно низким.

«Мы уже давно говорим, что COVID уже здесь, и мы должны жить с этим, со взлетами и падениями инфекции и корректировать правила в соответствии с ситуацией», — сказала она.

Ранее Курсор писал, что Минздрав сообщил о сокращении случаев осложнений у заболевших коронавирусом. Минздрав сообщил о резком снижении числа тяжелых случаев течения коронавирусной инфекции и уменьшении количества вновь заболевших, что позволяет судить о спаде волны заболеваемости.

Курсор также сообщал, что в Израиле наблюдается спад заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки в Израиле выявлено 1 484 новых случая коронавируса.

Напомним, что ученые разработали уникальные антитела против вариантов COVID-19. Китайские ученые и их американские коллеги разработали два коктейля антител против COVID-19, которые могут нанести двойной удар по инфекциям, вызванным распространенным вариантом Omicron.