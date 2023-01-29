Израиль атаковал военный завод в иранском Исфахане — The Wall Street Journal

По словам официальных лиц США и людей, знакомых с операцией, Израиль нанес удар беспилотником по оборонному комплексу в Иране, поскольку Вашингтон и Иерусалим ищут новые способы сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Официальные лица Ирана заявили, что средства противовоздушной обороны страны отразили попытку нападения трех небольших квадрокоптеров на завод по производству боеприпасов в городе Исфахан, рядом с объектом, принадлежащим Иранскому центру космических исследований. Предприятие было подвергнуто санкциям США за свою деятельность в рамках иранской программой баллистических ракет.

Иран заявил, что его средства ПВО сбили один из беспилотников, а два других взорвались над складом, нанеся незначительные повреждения крыше.

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахян назвал взрыв трусливым ударом.

«Такие действия не могут повлиять на решимость и намерения наших экспертов в отношении мирного ядерного прогресса», — сказал он, сообщает правительственная служба новостей PadDolat.

Израильские военные отказались от комментариев.

«Удар знаменует собой первое масштабное нападение, совершенное Израилем при новом ультраправом коалиционном правительстве во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, который санкционировал серию смелых операций внутри Ирана, когда он в последний раз занимал эту должность с 2009 по 2021 год», — пишет издание.

Последний удар Израиля нанесен в то время, когда израильские и американские официальные лица обсуждают новые способы борьбы с дестабилизирующими операциями Ирана, включая углубление его военного сотрудничества с россией*.

Как известно, на прошлой неделе директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс совершил необъявленную поездку в Израиль, чтобы обсудить Иран и другие региональные проблемы. Госсекретарь Энтони Блинкен должен прибыть в Израиль в понедельник, чтобы продолжить американо-израильские переговоры по Ирану и другим региональным вопросам.

Как сообщал Курсор, несмотря на заявления Ирана, атака беспилотников на Иран в Исфахане имела огромный успех, свидетельствуют данные западных разведывательных источников.

Ранее Курсор сообщал про атаку на Иран: горят нефтеперерабатывающие заводы.

Позже стало известно, что Иран угрожает Израилю после взрывов на военных объектах. Иранские СМИ, связанные с Корпусом стражей исламской революции, обвинили Израиль во взрыве на военном объекте в Исфахане.

Также мы писали, что в США отреагировали на масштабный удар по Ирану.