Израиль депортировал депутата Европарламента: в ЕС уже отреагировали

Ана Миранда прибыла в аэропорт Бен-Гурион в понедельник вечером, но власти не разрешили ей въезд в страну.

Израиль депортировал из страны депутата Европарламента (ЕП) от Испании Ану Миранду.

Об этом сообщает Kanal7.

Отмечается, что парламентарий прибыла поздно вечером в понедельник в израильский аэропорт Бен-Гурион, который также обслуживает палестинские территории, вместе с другими членами делегации Европейского парламента по отношениям с Палестинской автономией.

Израиль не разрешил ей въезд и посадил на первый рейс в Мадрид рано утром во вторник.

В Евросоюзе назвали «глубоким разочарованием» и «удивлением» то, что Израиль задержал и во вторник депортировал испанского депутата Европарламента, прибывшего с официальной поездкой на палестинские территории.

Сама Миранда заявила, что действия израильских властей против нее являются «дипломатическим оскорблением» и демонстрируют «неуважение» к законодательному органу ЕС.

В свою очередь министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес также выразил возмущение и заявил, что «мы требуем объяснений от израильских властей».

А официальный представитель ЕС по иностранным делам Набила Массрали отметила, что депортация Миранды «неожиданна», учитывая, что «ее въезд был прямо разрешен израильскими властями».

«Мы сожалеем об этом решении» и считаем его «глубоко разочаровывающим», — сказала Массрали.

Она подчеркнула, что «уважение ко всем избранным депутатам Европарламента и ЕП в целом необходимо для хороших отношений между ЕС и Израилем».

Как сообщал Курсор, накануне Израиль призвал Евросоюз не вмешиваться в израильско-палестинский конфликт.

«Если они хотят внести свой вклад в гуманитарные вопросы, это их желание, но с попытками других европейских стран внести свой вклад в палестинские организации, которые пытаются установить факты на местах, я буду бороться предотвращать», – заявил министр иностранных дел Эли Коэн.

Напомним, в конце января Блинкен посетил Израиль с первым визитом после смены правительства.