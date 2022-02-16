У Ирана осталось несколько дней, чтобы принять соглашение по своей ядерной программе на переговорах в Вене

«Это вопрос не недель, это вопрос дней», — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. «У Ирана есть очень четкий выбор: либо они развяжут серьезный кризис в ближайшие дни… либо примут соглашения, учитывающее интересы всех сторон».

Ранее в среду Иран призвал Конгресс США сделать «политическое заявление» о том, что Вашингтон останется приверженным возможному соглашению.

Соглашение 2015 года предлагало ослабление санкций Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы, но тогдашний президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из него в 2018 году и вновь ввел жесткие санкции.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян призвал США предоставить гарантии по так называемому Совместному всеобъемлющему плану действий.

«В принципе общественное мнение в Иране не может принять в качестве гарантии слова главы государства, не говоря уже о США, из-за выхода американцев из СВПД», — сказал он.

В венских переговорах прямо участвуют Иран, а также Великобритания, Китай, Франция, Германия и Россия, а косвенно — США.

Они нацелены на возвращение США к ядерной сделке, в том числе за счет снятия санкций с Ирана, и обеспечение полного выполнения Тегераном своих обязательств.

«Обязательства Ирана ясны, как математическая формула», — сказал Амир-Абдоллахиян.

«Но нас по-прежнему беспокоят в первую очередь гарантии со стороны США»,- сказал он.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила на церемонии в Кнессете в среду, что США и Израиль являются союзниками перед лицом угрозы со стороны Ирана.

«Мы вместе боремся с терроризмом, исходящим от Ирана, как в регионе, так и в его ядерных разработках. Ядерная угроза со стороны Ирана носит глобальный характер. Это угроза миру», — сказала Пелоси .«Близость Израиля к Ирану вызывает озабоченность у всех нас и ответственность для всех нас», — сказала она.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что тележурналист найден застреленным в пригороде Иерусалима.

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