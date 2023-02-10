После землетрясения: Израиль отправит в Турцию 60 тонн гуманитарной помощи и медикаментов

По словам главы МИД, «мобилизация Государства Израиль, чтобы поддержать нашего друга в трудную минуту, является источником национальной гордости».

В пятницу, 10 февраля, в аэропорт Аданы в Турции вылетит специальный израильский самолет с гуманитарной помощью. На борту находится около 60 тонн гуманитарного оборудования, в том числе десятки тысяч одеял, пальто, спальных мешков и специального зимнего снаряжения для выживших после землетрясения на юго-востоке Турции.

Об этом информирует The Jerusalem Post.

Отмечается, что самолет помощи также доставит основные лекарства по запросу Министерства здравоохранения Турции.

«Мобилизация Государства Израиль, чтобы поддержать нашего друга в трудную минуту, является источником национальной гордости», — заявил министр иностранных дел Эли Коэн.

Курсор также сообщал, что сейсмологи прогнозируют новую волну землетрясений. Такое заявление сделал Исследовательский институт мониторинга геометрии небесных тел (SSGEOS).

Наша редакция писала в ВОЗ заявили, что число погибших из-за землетрясений может превысить 20 тысяч. Официальное число погибших в результате двух землетрясений, произошедших вчера в Турции и Сирии, сегодня (вторник) возросло до более чем 6500 человек. В обеих странах насчитывалось около 30 тысяч раненых.

Также мы сообщали, что лидер еврейской общины и его жена пропали без вести во время землетрясения в Турции. По данным ВОЗ от землетрясений в Турции и Сирии пострадали около 23 миллионов человек.

Также наш сайт сообщал, что Израиль отправил на помощь турецким спасателям рабочую группу.

Напомним, что Еврейские федерации Северной Америки собирают деньги для Турции и Сирии.