Израильтяне спасли 7-летнюю девочку из-под завалов в Турции: появилось видео

Ребенок получил помощь от врачей даже тогда, когда находился под завалами.

Командование тыла ЦАХАЛа, Израильское поисково-спасательное подразделение и объединенная медицинская спасательная группа United Hatzalah в четверг днем ​​извлекли 7-летнюю девочку из-под обломков обрушившегося здания в Харманмарасе, Турции.

Об этом сообщает Jewish Press

Врачи United Hatzalah Керен Мосс и Итай Базель оказали помощь девочке, пока она все еще находилась под завалами, и по пути в больницу после того, как ее вытащили.

Ранее израильский врач рассказал о драматическом спасении женщины в Турции.

Также «Курсор» сообщал, что Израиль на втором месте по числу спасателей, направленных в Турцию.

Помимо этого израильские спасатели назвали «одну из самых шокирующих вещей», возникшую в Турции после землетрясений.