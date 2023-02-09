Израильтяне спасли 7-летнюю девочку из-под завалов в Турции: появилось видео

Командование тыла ЦАХАЛа, Израильское поисково-спасательное подразделение и объединенная медицинская спасательная группа United Hatzalah в четверг днем извлекли 7-летнюю девочку из-под обломков обрушившегося здания в Харманмарасе, Турции.
Об этом сообщает Jewish Press
Врачи United Hatzalah Керен Мосс и Итай Базель оказали помощь девочке, пока она все еще находилась под завалами, и по пути в больницу после того, как ее вытащили.
Ранее израильский врач рассказал о драматическом спасении женщины в Турции.
Также «Курсор» сообщал, что Израиль на втором месте по числу спасателей, направленных в Турцию.
Помимо этого израильские спасатели назвали «одну из самых шокирующих вещей», возникшую в Турции после землетрясений.