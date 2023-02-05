Израиль хочет арендовать Роналду для налаживания отношений с Саудовской Аравией — СМИ

Португальский форвард в конце декабря подписал контракт с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Министерство иностранных дел рассматривает возможность найма легендарной звезды футбола Криштиану Роналду для нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

Об этом сообщает портал Maariv.

«Министерство иностранных дел надеется, что, если для этой цели будет привлечена такая звезда, как Роналду, можно будет «квалифицировать» нормализацию отношений с Израилем в общественном мнении Саудовской Аравии», — говорится в сообщении.

Как информировал Курсор, в конце декабря португальский нападающий Криштиану Роналду подписал контракт с футбольным клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Соглашение 37-летнего португальского футболиста с клубом будет рассчитано на два сезона.

Форвард являлся свободным агентом с 22 ноября 2022 года. Последней командой Роналду был «Манчестер Юнайтед». Он покинул английский коллектив после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану. В текущем сезоне игрок провел 16 матчей за «МЮ», забил три гола и сделал две результативные передачи.

По данным СМИ, Роналду будет получать в «Аль-Насре» больше 200 миллионов евро в год с учетом рекламных контрактов.

Позже главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия признался, что хотел приобрести для команды аргентинца Лионеля Месси, а не португальца Криштиану Роналду. При этом он называет соглашение с Роналду «чем-то невероятным для нашего футбола».

«Этот трансфер доказывает, что саудовский футбол развивается. Мы рады, что подписали Криштиану», — сказал тренер «Аль-Насра».

Также Курсор писал о том, что, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, на капитана сборной Португалии наложили политические санкции из-за его поддержки палестинцев в Израиле.

«Конечно, Роналду списали. К сожалению, на него наложили политические санкции. Его вычеркнули. Выпуская такого футболиста во втором тайме на 15 минут или полчаса, они разрушили его психологию и вытянули из него энергию. Роналду – тот, кто поддерживает палестинцев», ‒ заявил Эрдоган.