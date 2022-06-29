Израиль хочет ускорить поставку вертолетов CH-53K

Sikorsky-Lockheed Martin заявляет, что CH-53K King Stallions следующего поколения (известные в ЦАХАЛе как «Super Yasur») не прибудут в Израиль до 2026 года.

На фоне опасений, что израильские ВВС могут остаться без действующего парка тяжелых транспортных вертолетов более чем на год, израильские официальные лица пытались ускорить поставку вертолетов Sikorsky-Lockheed Martin нового поколения CH-53K King Stallions (известных в ЦАХАЛ как «Супер Ясур») в Израиль. На данный момент компания заявляет, что первые King Stallions не прибудут в Израиль до 2026 года, а существующий флот Yasur, как ожидается, будет выведен из эксплуатации в 2025 году.

Об этом сообщает Israel Hayom.

К настоящему времени четыре King Stallion были одобрены для производства и поставки в Израиль, который заказал 18 вертолетов на общую сумму 3,4 млрд долларов. После прибытия в Израиль ВВС США проведут испытания и доработку CH-53K в соответствии со своими собственными эксплуатационными спецификациями – процесс, который обычно длится несколько месяцев.

Устаревший флот Yasur впервые прибыл в Израиль в конце 1960-х — начале 1970-х годов. ЦАХАЛ неоднократно удавалось продлить срок его службы, но при этом там предупреждали, что флот стареет и необходимо его обновить. В феврале прошлого года министр обороны Бенни Ганц объявил о решении выбрать King Stallion вместо CH-47F Chinook компании Boeing.

ВВС США хотят ускорить доставку Super Yasurs, но после разговоров с высокопоставленными чиновниками Lockheed Martin в последние дни оказалось, что это невозможно. На сегодняшний день Израиль подписал принципиальное соглашение только о покупке «зеленой» версии King Stallion, или, другими словами, американской версии.

Израиль еще не подписал документ с подробным описанием изменений, которые ВВС хотят внести в вертолет, чтобы он соответствовал израильским системам. Должностные лица Минобороны Израиля хотят как можно скорее подписать «голубую» (израильскую) версию сделки и оказывают давление, пытаясь сократить сроки поставки.

CH-53K позволит Армии обороны Израиля перебрасывать войска и технику с корабля на берег и на высокогорную местность быстрее и эффективнее, чем когда-либо прежде.

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