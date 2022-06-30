Авода проведет внутренние выборы 18 июля

Праймериз в Трудовой партии запланировано на 18 июля. Для участия во внутренних выборах допускаются члены партии со стажем не менее шести месяцев.

В четверг, 30 июня, в рамках заседания Трудовой партии озвучили дату внутрипартийных выборов.

Сообщается, что ее наметили на 18 июля.

С действующим министром транспорта Мейрав Михаэли за пост главы партии смогут побороться любые действующие члены партии со стажем не менее полугода. Также сообщается, что вступительный взнос на право выставить свою кандидатуру составит десять тысяч шекелей.

Кроме того, каналом Израильские трудовыебудни озвучены даты праймериз в остальных партиях:

Праймериз в Ликуде — 27.07.

Праймериз в Ционут А-Датит и — 23.08.

Мерец — еще не определили дату.

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