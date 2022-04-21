Израиль и Германия расширят двустороннее оборонное сотрудничество

20:25, Вчера
Новости Израиля, Мировые новости
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Фото: depositphotos.com

Министр обороны Израиля Бени Ганц в четверг обсудил пути расширения двусторонних отношений со своим немецким коллегой.

Ганц сообщил, что поговорил с министром обороны Германии Кристин Ламбрехт о международных усилиях по поддержке Украины и ее граждан. А также министры обсудили пути расширения двустороннего оборонного и промышленного сотрудничества и договорились вскоре встретиться в Израиле.

После вторжения россии* в Украину Германия увеличила свой оборонный бюджет до 2 процентов от ВВП и заявила, что создаст специальный фонд в размере 100 миллиардов евро для быстрой модернизации своих вооруженных сил.

ВВС Германии, как сообщается, получат 40 миллиардов евро, 27 миллиардов евро будут потрачены на модернизацию возможностей управления и контроля, армия получит 17 миллиардов евро, а флот получит 10 миллиардов евро.

Понятно, что Израиль будет играть ключевую роль в помощи Германии в наращивании сил. Так как оборонная промышленность Израиля имеет ведущие международные компании, экспортирующие свою продукцию в страны по всему миру.

Ранее стало известно, что Берлин получил одобрение Иерусалима и Вашингтона на покупку системы противоракетной обороны Arrow 3.

Курсор писал ранее, что канцлеру Германии грозит отставка из-за отказа поставлять в Украину тяжёлое вооружение. СМИ отмечают, что недовольство решением канцлера растет внутри коалиции, но оппозиция может начать вотум недоверия Шольцу уже на следующей неделе.

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Автор материала:
Кати Адхам
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