Израиль и Германия расширят двустороннее оборонное сотрудничество

Ганц сообщил, что поговорил с министром обороны Германии Кристин Ламбрехт о международных усилиях по поддержке Украины и ее граждан. А также министры обсудили пути расширения двустороннего оборонного и промышленного сотрудничества и договорились вскоре встретиться в Израиле.

I spoke with German Minister of Defense Christine Lambrecht @BMVg_Bundeswehr about the international effort to support Ukraine and its citizens. We also discussed ways to expand bilateral defense and industrial cooperation and agreed to meet soon in Israel. — בני גנץ — Benny Gantz (@gantzbe) April 21, 2022

После вторжения россии* в Украину Германия увеличила свой оборонный бюджет до 2 процентов от ВВП и заявила, что создаст специальный фонд в размере 100 миллиардов евро для быстрой модернизации своих вооруженных сил.

ВВС Германии, как сообщается, получат 40 миллиардов евро, 27 миллиардов евро будут потрачены на модернизацию возможностей управления и контроля, армия получит 17 миллиардов евро, а флот получит 10 миллиардов евро.

Понятно, что Израиль будет играть ключевую роль в помощи Германии в наращивании сил. Так как оборонная промышленность Израиля имеет ведущие международные компании, экспортирующие свою продукцию в страны по всему миру.

Ранее стало известно, что Берлин получил одобрение Иерусалима и Вашингтона на покупку системы противоракетной обороны Arrow 3.

Курсор писал ранее, что канцлеру Германии грозит отставка из-за отказа поставлять в Украину тяжёлое вооружение. СМИ отмечают, что недовольство решением канцлера растет внутри коалиции, но оппозиция может начать вотум недоверия Шольцу уже на следующей неделе.