Израиль и Германия расширят двустороннее оборонное сотрудничество

Ганц сообщил, что поговорил с министром обороны Германии Кристин Ламбрехт о международных усилиях по поддержке Украины и ее граждан. А также министры обсудили пути расширения двустороннего оборонного и промышленного сотрудничества и договорились вскоре встретиться в Израиле.

I spoke with German Minister of Defense Christine Lambrecht @BMVg_Bundeswehr about the international effort to support Ukraine and its citizens. We also discussed ways to expand bilateral defense and industrial cooperation and agreed to meet soon in Israel.

— בני גנץ — Benny Gantz (@gantzbe) April 21, 2022