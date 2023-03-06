Рф согласилась помочь Ирану с созданием ядерной бомбы – разведка США

С одной стороны, россияне не хотят, чтобы у Ирана было ядерное оружие, а с другой – хотят помощи от Тегерана в войне против Украины.

Иран и россия* заключили секретное соглашение, в рамках которого москва гарантировала Тегерану поставки урана для создания ядерного оружия.

Об этом информирует Fox News со ссылкой на источник в разведке США.

По его словам, президент россии владимир путин согласился «как можно быстрее» вернуть Ирану обогащенный уран, который рф получила от него в рамках всеобъемлющего плана действий в 2015 году. Это произойдет, если США «по какой-то причине» окончательно откажутся от возобновления соглашения, из которого Вашингтон вышел во время президентства Дональда Трампа.

«Исходя из моего знания российской доктрины и характера дипломатии, россияне пытаются играть на два фронта. С одной стороны, они не хотят, чтобы у Ирана было ядерное оружие, а с другой – хотят помощи от Ирана в войне против Украины. Это дает рычаги влияния на обе стороны, но также позволяет воспринимать его как человека, заключающего соглашения. Россия сигнализирует о том, что США зависит от нее», – говорит бывший аналитик Разведывательного управления Минобороны США Ребекка Коффлер.

Как сообщал Курсор, администрация президента США Джо Байдена опасается, что Израиль нанесет удар по иранским ядерным объектам без предварительной консультации с Вашингтоном. Эти опасения побудили Соединенные Штаты всего за несколько дней отправить в Израиль двух самых высокопоставленных фигур в Пентагоне: председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли и министра обороны Ллойда Остина.

Также мы информировали о том, что в январе Тегеран не исключил возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Отмечается, что Тегеран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия в ответ на призыв Европарламента внести Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

Ранее Курсор писал, что еще одна страна G20 ввела санкции против Ирана и россии. Ограничения стали следствием нарушений прав человека Тегераном и вторжения рф в Украину.

Наша редакция также сообщала, что Иран намерен продвигать свою ядерную программу с помощью россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!