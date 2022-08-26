Оказалось, что Сирию бомбил не Израиль

В обстрелах научно-исследовательского центра и двух оборонных предприятий в Сирии не было вмешательства израильских военных, несмотря на обвинения сирийских источников.

Вчерашние удары по военным объектам в Сирии, имевшим отношение к иранским террористическим организациям, в которых сирийские СМИ поспешили обвинить Израиль, нанесли американские военные.

Об этом сообщило агентство Reuters.

По заявлению агентства, во вторник президент США Джо Байден распорядился атаковать склад боеприпасов и другие объекты, террористических группировок, связанных с иранским КСИР. Американские власти заявили, что намерены защищать граждан Соединенных Штатов как дома, так и за рубежом, «а также в интересах национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов».

Ранее «Курсор» писал, что США рассказали, с какой целью бомбили Сирию. Американские авиаудары по Сирии стали посланием Ирану и всем террористическим организациям, что США намерены «без колебаний защищаться от иранской агрессии».

Напомним, что сирийские СМИ передавали: ЦАХАЛ атаковал сирийские цели в Масьяфе и Тартусе.

Также мы сообщали, что США нанесли авиаудары на востоке Сирии. Пентагон заявил, что авиаудары американцев в провинции Дейр-эз-Зор были совершены в ответ на атаку беспилотников КСИР на американскую базу Аль-Танф.

Кроме того, наш сайт писал, что США отменили рейсы в Китай: противостояние стран усиливается. США заявили об отмене 26 рейсов китайских авиакомпаний. Рейсы между странами являются давним камнем преткновения между Вашингтоном и Пекином.