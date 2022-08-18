Израиль меняет политику в отношении поставок вооружения Украине — СМИ

Известный журналист Надав Эяль заявил, что политика Израиля в отношении меняется, поэтому будет расширена военная помощь Украине.

Об этом он сказал в эфире радиостанции 103 FM.

Журналист отметил, что, согласно рекомендациям израильских служб безопасности, запланировано расширить поставки нелетального оружия. В частности, речь идет о приборах для военной техники, системах ночного видения, поиска и обнаружения целей, оптике и навигационных системах.

При этом, он подчеркнул, что Израиль не передаст Украине какое-либо летальное оружие, чтобы не ухудшить и без того натянутые отношения с россией*. Эяль сказал, что власти Турция, чьи отношения с кремлем можно считать дружескими, при этом. осуществляет поставки Украине беспилотники, при помощи которых ВСУ уничтожает российских военных и их технику.

Журналист добавил, что изменение в политике Израиля к касательно Украины никак не связано с давлением со стороны Соединенных Штатов.

Журналист также рассказал, что начальник медслужбы ЦАХАЛа и глава медицинской службы Вооруженных сил Украины встречались на территории «третьей страны». Однако он не раскрыл подробностей разговора, сославшись на секретность встречи и соображения цензуры.

Он считает, что Израиль заинтересован в получении данных о работе военных медиков Украины в условиях реального боевого конфликта. Украина, также, хочет, чтобы Израиль расширил поставки медоборудования военного предназначения.

Ранее Курсор писал, что Израиль расширит помощь Украине из-за ухудшения отношений с россией. МИД Израиля впервые официально окажет финансовую поддержку организациям гражданской помощи, действующим в пострадавшей от войны стране.

Курсор сообщал, что Израиль отправит в Украину новую партию помощи. Офис министра обороны Израиля сообщил о том, что передаст Украине более тысячи шлемов, защитных жилетов и противогазов. Помощь будет передана в ближайшие недели.

Наша редакция писала, что Израиль отменил ограничение на количество украинских беженцев. Верховный суд Израиля отменил решение Шакед об установлении квоты на украинских беженцев. В суде считают, что вынужденная временная миграция украинцев не представляет угрозы для страны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!