Израиль уже оказал помощь ПА, снизив налоги на топливо на 50%, но это может быть только первый шаг.

Израильское правительство обсуждает возможность предоставления «огромных» финансовых мер Палестинской автономии для облегчения тяжелой экономической ситуации в ПА по запросу правительства США.

Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылками на израильские СМИ.

Как сообщила ежедневная газета «Исраэль Хайом», Израиль начал оказывать экономическую помощь ПА, снижая налоги на топливо на 50%. По данным ежедневной газеты, налог теперь составляет 1,5%, а не 3%, как это было на основании предыдущих экономических соглашений между Израилем и ПА. Ожидается, что этот шаг будет ежегодно приносить в палестинскую казну около 22 миллионов долларов (80 миллионов шекелей).

Еще одним обсуждаемым шагом является увеличение количества разрешений на работу, которые Израиль предоставляет палестинцам из Иудеи и Самарии и сектора Газа для работы внутри Израиля.

Другие шаги, обсуждавшиеся недавно, включают одобрение новой промышленной зоны в Таркумии, недалеко от города Хеврон, и это давно поддерживается израильскими чиновниками безопасности, а также продление часов работы на пограничном переходе Алленби/Король Хусейн с Иорданией

Израильская ежедневная газета «Гаарец» сообщила в понедельник, что «ведутся переговоры с Катаром о передаче финансовой помощи правительству ХАМАСа в секторе Газа».

Некоторые в Израиле говорят, что опасения эскалации на границе с сектором Газа могут нанести ущерб переговорам о нормализации, и настаивают на экономическом пакете, чтобы помочь сохранить спокойствие.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу принял решение снизить налог на топливо для Палестинской автономии несколько месяцев назад и этот шаг был одобрен крайне правым министром финансов Бецалелем Смотричем под предлогом приверженности Нетаниягу американскому правительству.

Администрация Байдена оказывает значительное давление на правительство Израиля с целью улучшения экономического положения ПА, опасаясь, что она находится на грани экономического краха.

Профессор Эфраим Инбар, президент Иерусалимского института стратегии и безопасности, заявил The Media Line, что эти сообщения об увеличении помощи ПА заслуживают доверия, учитывая отчаянные финансовые потребности ПА, но он преуменьшил их связь с ведущимися переговорами по нормализации ситуации.

«На мой взгляд, они связаны в первую очередь с эскалацией насилия на Западном Берегу в этом году», — сказал Инбар.

«Оборонные ведомства всегда выступали за облегчение жизни палестинцев, потому что они считают, что меньше экономических трудностей означает меньше терроризма», — сказал Инбар.

Администрация Байдена неустанно работает над заключением исторического соглашения о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, и в рамках этих усилий США, как сообщается, оказали значительное давление на правительство Нетаниягу, чтобы оно предприняло «шаги по поддержке ПА», которые включают в себя разрешение Эр-Рияду отправить средства в Рамаллу.

В конце августа прошлого года The Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия предложила возобновить финансовую помощь Палестинской автономии.

Ежемесячные выплаты Эр-Рияда палестинцам в размере около 20 миллионов долларов были приостановлены в 2021 году из-за опасений по поводу неэффективности Палестинской администрации и обвинений в широко распространенной коррупции.

Саудовская Аравия исторически была стойким сторонником палестинского дела, как дипломатически, так и финансово.

Инбар сказал, что палестинский вопрос «не является единственной движущей силой переговоров о нормализации между Саудовской Аравией и Израилем».

«Я думаю, что Саудовская Аравия проявляет гибкость в палестинском вопросе; это второстепенный вопрос. Наиболее важные требования саудовцев обращены к Америке, а не к Израилю. Палестинцы всегда были гарниром», — заявил Инбар.

Умиротворение ПА и получение одобрения палестинцев считаются решающими для Соединенных Штатов, поскольку это устранит то, что правительство США считает серьезным препятствием, и проложит путь к предметным дискуссиям, направленным на достижение эпохального соглашения.

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