Атака на аэропорт Дамаска: сирийские СМИ рассказали о неожиданных деталях

Сирия и Иран сообщили россии, что атаки, приписываемые Израилю, перешли все границы. Поэтому москва должна выполнить свои обязательства и повлиять на еврейское государство.

После совершения атаки на аэропорт Дамаска между Ираном, Сирией и россией* возникли серьезные разногласия.

По крайней мере, об этом пишет газета «Аль-Акбар», которую связывают с террористической группировкой «Хизбалла».

Так, по сведениям газеты, Израиль, которому и приписывают атаку на аэропорт, якобы предупредил россию по своим каналам связи о готовящемся нападении.

Ранее рф обязалась защитить аэропорт. Так, ранее якобы израильские самолеты уже пробовали атаковать аэропорт Дамаска, но операция прошла не очень удачно. Иранский самолет с военным оборудованием смог приземлиться в аэропорту.

Однако последняя атака полностью вывела здание аэропорта из строя. Из-за этого Сирия и Иран потребовали от россии повлиять на Израиль, чтобы такие атаки больше не происходили.

Сообщается, что Башар Асад встретился с президентом Ирана Ибрагимом Раиси в Тегеране.

Ранее редакция Курсора сообщала, что официальный представитель российского МИД мария захарова рассказала о нанесенном ущербе аэропорту Дамаска, а также заявила, что Израиль нарушил нормы международного права.

Кроме того, наш сайт писал, что Сирия приостанавливает полеты в аэропорту Дамаска после удара по взлетно-посадочной полосе.