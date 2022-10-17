Израиль не хочет мира — премьер-министра ПА

Глава кабинета ПА Мохаммад Штайе обрушивается с критикой на Израиль на фоне обострения напряженности в Иудее и Самарии между палестинскими боевиками и израильскими силами безопасности.

Глава кабинета министров Палестинской автономии (ПА) Мохаммад Штайе совершил редкий визит в лагерь беженцев Дженин, где встретился с отцом террориста, совершившего теракт на улице Дизенгоф в Тель-Авиве в апреле этого года, сообщают СМИ.

Во время встречи с отцом террориста Штайе обрушился с критикой на Израиль и сказал, что Израиль не хочет мира: «Мы точно знаем, что оккупация не хочет мира, и они каждый день финансируют свои избирательные кампании палестинской кровью».

«Израиль борется с нами, нанося ущерб средствам к существованию, экспроприируя землю и ускоряя проект поселения, но это нас не остановит», — добавил Штайе.

В продолжение Штайе сказал, что «с начала этого года было убито более 170 палестинцев, а количество заключенных достигло более 5600 человек. Мир смотрит в сторону войны на Украине и совсем не смотрит на Палестину.

«Мы говорим, что мы являемся тесным союзом до конца оккупации, создания независимого палестинского государства и освобождения заключенных. Компас палестинской борьбы будет по-прежнему указывать на Иерусалим как на нашу столица», — сказал Штайе.

Высокопоставленные чиновники ФАТХ заявили, что решение Штайе посетить лагерь, где, по мнению источников ЦАХАЛ, палестинское руководство полностью потеряло контроль, было призвано передать чувство единства, а также было попыткой ФАТХ подорвать позиции ХАМАС и Исламского джихада. популярность в районе.

ФАТХ, возглавляемый председателем Палестинской автономии (ПА) Махмудом Аббасом, постоянно рекламируется Западом как «мирный партнер» Израиля, в то время как его соперник ХАМАС осуждается как террористическая организация. Однако высокопоставленные чиновники ФАТХ, включая самого Аббаса, регулярно подстрекают к Израилю в официальных СМИ ПА. Кроме того, страницы в социальных сетях, принадлежащие ФАТХ, открыто призывают к терроризму против израильтян.

В ноябре прошлого года Штайе воспользовался своим участием в Конференции ООН по изменению климата 2021 года (COP26), чтобы напасть на Израиль.

«Колониальные меры Израиля, направленные против земли, деревьев и водных ресурсов, требуют немедленного прекращения этих нападений. С 1967 года было выкорчевано около 2,5 миллионов деревьев», — заявил Штайе и также обвинил Израиль в ежегодном хищении 600 млн кубометров воды из водохранилищ ПА и в истощении ресурсов Мертвого моря, которое грозит его высыханием.

Ранее Курсор писал, что ФАТХ и Палестинский исламский джихад объединяются для борьбы с ЦАХАЛом. Несмотря на разногласия между двумя группами, в последние месяцы они активизировали свое сотрудничество как в Дженине, так и в Наблусе.

Курсор сообщал, что граждане Израиля работали на террористов из Газы: детали расследования. В сентябре правоохранители арестовали двух жителей Негева за поддерживание связи с террористом и выполнением его приказов.

Напомним, что в последний день праздника Суккот израильские военные решили перекрыть для палестинцев КПП со стороны Иудеи и Самарии, потому что террористически настроенные боевики стали более активными на выходных.