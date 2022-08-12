Израиль обратился к россии с призывом не вмешиваться в выборы

Израиль обратился к россии и предложил не вмешиваться в выборный процесс.
Об этом сообщил maariv.
Целенаправленное послание премьер-министра Яира Лапида недавно было передано в москву посредством ШАБАКа.
В Израиле обеспокоены возможностью внешнего вмешательства россии в ноябрьские выборы, в основном с помощью киберсредств. Поэтому Израиль обратился к россии с призывом никоим образом не пытаться вмешиваться в предстоящую кампанию.
«Насколько я знаю, — заявил бывший глава ШАБАКа Надав Аргма, — иностранное государство намерено вмешаться в выборы в Израиле».
Обращение, по-видимому, было сделано на организационном уровне между ШАБАК и его российским коллегой по указанию премьер-министра Яира Лапида.
«Курсор» писал, что Эдельштейн заявил, при каком условии выйдет из Ликуда. Юлий Эдельштейн разочарован занятым 18 местом на выборах в партии Ликуд. Он грозит покинуть партию, возможно с целью объединения с кем-то.
«Курсор» писал, что сказал Нетаниягу о результатах праймериз Ликуда: Всегда есть норвежский закон. Лидер партии поздравил тех членов Ликуда, которые заняли первые места и смогут пройти в Кнессет 25-го созыва, а остальным напомнил о «норвежском законе».
Напомним, мы писали о праймериз в Ликуде: стало известно, кто лидирует после окончательного подсчета голосов.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!