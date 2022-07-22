Израиль обвинили в ударах по сирийским военным базам: появились фото разрушений

За последнее десятилетие Израиль нанес сотни авиаударов по Сирии, в основном для того, чтобы помешать попыткам иранских сил передать оружие ливанской террористической группировке «Хизбалла» или закрепиться на северной границе Израиля.

Предполагаемые израильские удары в Сирии в течение ночи были направлены против иранских сил, размещенных на сирийских военных базах.

Об этом сегодня заявили арабские СМИ.

Удары произошли через несколько дней после того, как глава Корпуса стражей исламской революции Ирана, как сообщается, находился в Сирии для переговоров.

Израильские истребители нанесли удары по районам недалеко от сирийской столицы Дамаск после полуночи в пятницу, убив трех солдат и ранив семерых, сообщили официальные государственные СМИ Сирии.

Среди пораженных объектов была база в Дамаске, которую использовала бригада в составе сирийской дивизии, возглавляемой Махером Асадом, братом диктатора Башара Асада, сообщила в пятницу саудовская газета «Аль-Арабия».

Газета приписала информацию неуказанным «источникам».

Согласно изданию, члены иранского экспедиционного ополчения «Кудс» размещают свои собственные оружейные склады на базах, используемых четвертой и первой дивизиями Сирии, а также сирийским военно-морским флотом. Ситуация означает, что некоторые сирийские солдаты стали охранниками под де-факто иранским командованием, сообщает издание.

Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что в результате ударов погибли восемь человек. Среди погибших трое не сирийцев, двое сирийцев, сотрудничавших с ливанской террористической группировкой «Хизбалла», и трое сирийцев, охранявших батарею ПВО. Ранее государственное информационное агентство SANA сообщило о гибели трех сирийских военных.

Базирующийся в Великобритании наблюдатель, который опирается на сеть информаторов в Сирии, заявил, что ракеты поразили разведывательные офисы на авиабазе Аль-Маза в сирийской столице и иранский склад в южном пригороде Дамаска.

Изображения, распространенные в социальных сетях якобы с места происшествия, показали повреждения после удара.

بالصور …

مكان العدوان الصهيوني بمحيط مدينة #السيدة_زينب (ع) بريف #دمشق. pic.twitter.com/Xk8dVEHkO5 — نون والقلم ( نجلاء السعدي ) (@najlaasaadee) July 21, 2022

Комментариев от Армии обороны Израиля не поступало.

Напомним, что появились неожиданные детали скандала вокруг визита израильского журналиста в Мекку.

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