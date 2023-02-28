Израиль осуждает российскую агрессию против Украины – Коэн

По словам главы МИД, Израиль находится в уникальной ситуации, поскольку в россии живет большое количество евреев.

Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что поддержка его страной Украины очевидна. По его словам, обвинения Иерусалима в балансировании между такой поддержкой и своими связями с россией беспричинны.

Об этом сообщает Times of Israel.

«Конечно, мы осуждаем российскую агрессию против Украины», — сказал Коэн.

При этом он подчеркнул, что Израиль находится в уникальной ситуации, поскольку в россии живет большое количество евреев.

«Мы не похожи на другие страны. Россия является главным игроком в нашем регионе, а также в Сирии. Поэтому я считаю, что мы делаем максимум во всех аспектах», — подчерктунл глава МИД.

Как сообщал Курсор, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сказал, что в течение четырех месяцев Иерусалим может помочь Киеву установить систему предупреждения гражданского населения о приближении ракет рф. По словам дипломата, сроки установления системы оповещения неудачные, ибо сейчас Украины уже находится в состоянии жестокой войны.

«Мы говорим об этом публично уже полгода. Это не то, о чем мы говорим тайно. Нам пообещали, что мы ее получим, но мы до сих пор ее не получили», – сказал он.

Посол утверждает, что первоначальное размещение системы будет пилотным и максимум сможет охватить целый город, как, к примеру, Киев. Также Израиль предоставил Украине 200 млн долларов кредитных гарантий на строительство медицинских и других гражданских объектов.

Ранее мы писали о введении санкций Советом ЕС в отношении бывшего израильского дипломата, политика и руководителя службы «Натив» (1992—1999) Якова Кедми за то, что он имеет связи с кремлем и распространяет российскую пропаганду.

Также «Курсор» сообщал, что в россии неожиданно умер знаковый политтехнолог кремля.

Помимо этого известный российский пропагандист владимир соловьев пожаловался на европейцев, «отжавших» у него имущество в Италии, и сравнил себя с евреями.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!