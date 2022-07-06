Израиль откладывает спорный проект поселения E1 из-за давления США — СМИ

Израильские власти объявили, что они отложили слушания по поводу спорного проекта поселения в районе Иудеи и Самарии.

Израильские власти объявили, что они отложили слушания по поводу спорного проекта поселения в районе Иудеи и Самарии, который, по мнению критиков, имеет важное значение для будущего палестинского государства.

Заседание подкомитета высокого планирования гражданской администрации — органа Минобороны, санкционирующего строительство поселений, — должно было состояться 18 июля, всего через четыре дня после визита президента США Джо Байдена в Израиль и на территорию Иудеи и Самарии. Встреча, во время которой комиссия заслушает возражения против масштабного жилищного проекта на участке земли, известном как E-1, была перенесена на 12 сентября.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Критики говорят, что строительство в E-1 свяжет Иерусалим с большим поселением на востоке, Маале-Адумим, и, по сути, разделит Иудею и Самарию на две части и сделает непрерывным палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме практически невозможным.

Проект был впервые предложен почти два десятилетия назад и неоднократно откладывался из-за международного давления. Бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу воскресил этот план в разгар избирательной кампании 2020 года, распорядившись перенести его на стадию подачи в соответствующие органы планирования до окончательного утверждения.

Планы, в общей сложности 3 412 единиц жилья, в настоящее время находятся на стадии общественного обсуждения, требуя, чтобы Высокий подкомитет по планированию гражданской администрации заслушал возражения против них.

Большая группа палестинских адвокатов вместе с несколькими израильскими правозащитными группами подали жалобы на проект, но слушания неоднократно откладывались. Окончательное слушание было назначено на январь этого года, но его исключили из повестки дня.

Если юридические возражения против плана E1 будут отклонены, как это часто бывает, проекту все равно потребуется несколько дополнительных утверждений, прежде чем можно будет заложить основу — процесс, который обычно занимает месяцы, если не годы. Но каждое продвижение таких планов затрудняет их реализацию и, следовательно, вызывает серьезное беспокойство у противников поселенческого предприятия.

При этом последний раз Байден посещал Израиль в 2010 году, когда он был вице-президентом в администрации тогдашнего президента США Барака Обамы.

Ранее Курсор писал, что президент США Джо Байден заявил, что поездка на Ближний Восток направлена ​​на усиление интеграции Израиля. Президент США заявил, что Штаты сделают все для того, чтобы усилить безопасность Израиля в регионе.

Стало известно, что Байден встретится с Нетаниягу во время визита в Израиль. Президент США встретится с лидером оппозиции, чтобы избежать видимости вмешательства в выборы в Израиле.