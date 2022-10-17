Последствия ударов дронами по Киеву: ЕС может ввести новые санкции против Ирана

Ирану может поплатиться за то, что его дронами россия* нанесла массированный удар по Киеву.

Европейский Союз может ввести новые санкции против Ирана из-за того, что сегодня туром, 17 октября, россия* атаковала иранскими дронами-камикадзе столицу Украины — Киев.

Об этом сообщает Reuters.

Стало известно, что два дипломата, участвовавшие в подготовке встречи министров иностранных дел Европейского Союза в Люксембурге, заявили, что, возможно, будет принято решение касательно новых ограничительных мер против Ирана.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уже прибыл на мероприятие и сказал журналистам, что страны-члены Сообщества будут искать доказательства того, что Иран принимает участие в войне против Украины.

«Мы будем искать конкретные доказательства участия Ирана в войне против Украины», — сказал главный дипломат Евросоюза.

По словам Борреля, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба является также участником этой встречи.

Ранее Курсор писал, что обнародованы данные о погибших и пострадавших в результате атаки по Киеву сегодня утром.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку беспилотников по Киеву.

Ранее Курсор писал, что россия* атаковала Киев дронами-камикадзе: появились подробности. С самого утра в Киеве звучала воздушная тревога, а затем началась атака дронами-камикадзе.

Курсор писал, что столицу Украины атаковали дронами-камикадзе: что известно. Сегодня утром, 17 октября, российские войска атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе.

Курсор сообщал, что украинским военным удается сбивать часть иранских дронов, которыми российская федерация* атакует города, но есть и те, которые поражают объекты. А все дело в отсутствии многоуровневой системы противовоздушной обороны.

Еще мы писали, что в Николаевской области военнослужащие сбили с крупнокалиберного пулемета дрон-камикадзе Shahed-136 армии рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!