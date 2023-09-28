Израиль откроет КПП "Эрез", несмотря на продолжающиеся беспорядки

Это было сделано после многих попыток челночной дипломатии, визитов посла Катара в сектор и посланника ООН.

Сегодня, 28 сентября, израильские власти приняли решение снова открыть контрольно-пропускной пункт "Эрез" для прохода на территорию нашей страны рабочих из сектора Газа, несмотря на продолжающиеся беспорядки.

Об этом пишет Haaretz.

Военнослужащие закрыли КПП в канун Рош ха-Шана в рамках общей блокады палестинских территорий из соображений безопасности. Но палестинские активисты начали устраивать беспорядки у разделительного забора и возобновили террор воздушными шарами, которые только за последнее время спровоцировали два пожара. Также палестинцы бросали в сторону наших солдат взрывные устройства.

Но израильские власти намерены впустить в страну около 18,5 тысячи рабочих, которые стали прибывать к КПП ночью, чтобы занять очередь и утром быстрее пройти проверку. Скорее всего, пункт "Эрез" снова закроют в субботу, 30 сентября, на праздник Суккот, но как он будет функционировать дальше пока непонятно.

"Курсор" писал ранее, что во вторник, 26 сентября, террористы пересекли забор со стороны Газы и подожгли военный пост ЦАХАЛа. Также они вновь запустили зажигательные шары в сторону окрестных населенных пунктов.

Еще мы писали, что ЦАХАЛ нанес удар по военному посту террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Пост находился недалеко от района, откуда нападавшие открыли огонь по израильским солдатам во время жестоких беспорядков.