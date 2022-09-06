Израиль откроет торговое представительство в Марокко — минэкономики

Израиль откроет торговое представительство в Марокко в 2023 году.

Об этом заявила министр экономики и промышленности Орна Барбивай, сообщат Times of Israel.

Отмечается, что, выступая на экономической конференции, посвященной связям между странами, Барбивай, что потенциал экономического сотрудничества между двумя странам огромен.

«Этот шаг происходит на фоне все более крепких связей между странами после подписания соглашения о нормализации два года назад. Однако в последние дни прогресс был омрачен отзывом посланника Израиля в Рабате на фоне обвинений в сексуальных и финансовых нарушениях», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, в посольстве Израиля в Марокко разразился скандал, в котором замешаны главные представители миссии. До выяснения обстоятельств посол Давид Говрин будет возвращен в Израиль. Министерство иностранных дел заявило во вторник, что отзывает главу израильской миссии в Марокко Давида Говрина.