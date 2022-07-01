Украинский борщ признали объектом культурного наследия ЮНЕСКО

Культура приготовления украинского борща была сегодня внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране.

Культурное агентство ООН в пятницу внесло культуру приготовления борща в Украине в свой список культурного наследия, требующего защиты, к чему призывал Киев, но против чего выступала москва*.

Этот вопрос должны были рассмотреть в 2023 году, но из-за войны войны против Украины культурное наследие страны находится под угрозой со стороны агрессора.

Киев приветствовал этот шаг, а министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил в Telegram, что «победа в войне за борщ за нами… мы победили в войне за борщ, победим и в этой войне».

В комитете ЮНЕСКО отметили, что война «поставила под угрозу жизнеспособность» суповой культуры в Украине.

«Перемещение людей [представляет угрозу]… так как люди не могут не только приготовить или вырастить местные овощи для борща, но и собраться вместе… что подрывает социальное и культурное благополучие сообществ», — написали они.

Борщ – наш! Сьогодні на 5-му позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини було внесено елемент «Культура приготування українського борщу» до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує негайної охорони. pic.twitter.com/o0kMhW95Zz — LIGA.net (@LIGAnet) July 1, 2022

Пресс-секретарь мид россии захарова раскритиковала этот шаг как попытку сделать его принадлежащим «одному народу… одной национальности. «Это ксенофобия»,— сказала она.

Но ЮНЕСКО отметило, что украинский борщ — это просто версия популярного в других местах блюда и имел важное значение в повседневной жизни страны.

«Украинский борщ — национальная версия борща, которую употребляют в нескольких странах региона, — неотъемлемая часть украинской семейной и общественной жизни», — написали они.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!