Шакед: Нам удалось хоть немного улучшить ситуацию на рынке недвижимости

По словам чиновника, в последнее время получилось увеличить предложением.

Министр внутренних дел Айелет Шакед получила награду за свою работу в строительной отрасли на конференции Real Estate City Conference в Эйлате.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

В ходе мероприятия она перед тысячами участников конференции прокомментировала ситуацию с рынком недвижимости.

«Нам удалось хоть немного улучшить ситуацию на рынке недвижимости и увеличить предложение», – сказала Шакед.

Ранее главный экономист Министерства финансов Широй Гринберг прокомментировал тенденции на рынке недвижимости Израиля. По его информации, в сентябре в Израиле продали 7,9 тысяч квартир, как и в этом же месяце прошлого года.

По сравнению с августом показатели снизились на 4%. Тенденция к падению объема сделок купли-продажи фиксировалась до октября. Также произошло резкое падение покупок инвесторов на 27% по сравнению с сентябрем 2021 года – они составили 1,4 тысячи квартир.

Основная причина заключается в резком скачке процентных ставок и боязни стагнации стоимости аренды. Количество квартир в руках инвесторов уменьшилось на 430 квартир. Если не учитывать сделки в рамках цены на одного жителя, количество сделок в сентябре увеличится на 4% до 7 400 по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Также замедлились продажи в соотношении цена к населению, которое также может измениться после недавних рекламных акций. Кампании по продажам в Кирьят-Гате и Беэр-Шеве привели к 45% скачку транзакций в южном регионе. Больше об этом узнайте в нашем материале.

«Курсор» сообщал, что Шакед приказала депортировать палестинского адвоката во Францию.

Помимо этого недавно Шакед заявила, что назначенный премьер-министром Биньямин Нетаниягу был против любых изменений в системе правосудия, пока против него не предъявили обвинение.