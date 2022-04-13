Израиль передал Украине 13 тонн продовольствия и гуманитарного груза

Посольство Израиля в Венгрии и Украине и МАШАВ сообщили о передаче украинцам более 13 тонн жизненно важных товаров. Израиль не остается в стороне от беды людей и оказывает помощь медицинского и гуманитарного характера.

Центр международного сотрудничества МАШАВ сообщил о передаче в Украину более 13 тонн гуманитарного груза за один день.

Об этом сообщил Телеграм-канал Израиль | Медиа Архив.

Передача помощи населению, которое полтора месяца выдерживает агрессию или оккупацию со стороны армии россии*, осуществлялась Центром международного сотрудничества МАШАВ и посольством Израиля в Венгрии и Украине.

Более 13 тонн продовольствия и гуманитарных грузов за один день доставлены в Украину усилиями @MASHAVisrael и @IsraelinHungary и @IsraelinUkraine. Поток гуманитарной помощи Украине из Израиля продолжается. pic.twitter.com/dCiXiO2Z35 — Израиль по-русски (@IsraelRussian) April 12, 2022

Редакция «Курсора» ранее сообщала, что Израиль направил в Украину еще шесть бронеавтомобилей. В рамках гуманитарной и медицинской помощи, которую Израиль оказывает осажденной войсками рф Украине, дополнительно шесть бронированных автомобилей скорой помощи переданы украинцам.

Кроме того, мы информировали, что в порту Хайфы зафиксирована утечка метанола. Спасатели обнаружили в порту Хайфы утечку токсичного вещества — метанола. Две бригады работали над устранением чрезвычайной ситуации.

Также стало известно, почему рф ввела повышенный уровень угрозы терактов на границе. В рф продолжают пугать граждан выдуманными угрозами, в том числе готовящимся нападением со стороны Украины, и всячески подогревают панические настроения.