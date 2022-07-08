Израиль проводит «лабораторные эксперименты» над телами палестинцев — премьер-министр ПА

Премьер-министр Палестинской автономии Мохаммад Штайех заявил, что Израиль «проводит эксперименты над трупами подозреваемых палестинских террористов». Министерство иностранных дел Израиля отвергло это обвинение.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Израиль удерживает тела нескольких палестинцев, которые были убиты во время совершения террористических актов. Эта политика вызывает споры в оборонном истеблишменте и столкнулась с несколькими проблемами в БАГАЦе.

«Мы узнали, что Израиль использует эти трупы в лабораториях медицинских школ израильских университетов. Это наглое посягательство на права человека и научную этику», — заявил Штайе, но доказательств исковых требований он не представил.

В своем заявлении МИД Израиля отвергло заявление палестинцев и обвинило ПА в подстрекательстве к насилию.

«Министерство иностранных дел выражает ужас в связи с диффамационными заявлениями, которые представляют собой еще одно выражение продолжающегося подстрекательства со стороны Палестинской администрации против Израиля. Такое подстрекательство способствует пролитию крови израильских мирных жителей», — говорится в заявлении министерства.

Израильские власти придерживаются политики удержания тел убитых при совершении насильственных террористических актов или предположительно пытающихся их совершить.

Ранее Курсор писал, что ХАМАС снова угрожает Израилю: Мы похитим еще больше солдат. Заместитель лидера ХАМАСа заявил, что самая большая слабость Израиля — это потеря внутренней веры в свою способность выжить.

Наша редакция писала, что министр обороны Бени Ганц встретился с президентом ПА Махмудом Аббасом. На встрече министра обороны и президента ПА обсуждалась координация мер безопасности в связи с визитом Джо Байдена в регион, которую запланировали на 13-14 июля.

Напомним, что отчет показал, что палестинские подростки вовлечены в криминальную деятельность больше, чем еврейские. Отчет был подготовлен по запросу депутата Кнессета Усамы Саади из «Объединенного списка».