Израиль – России: помогите спасти наших граждан из Украины

Израиль попросил Россию помочь спасти граждан нашей страны в случае российского вторжения, заявил в четверг генеральный директор МИД Алон Ушпиз заместителю министра иностранных дел России Михаилу Богданову.

Израиль заявил о приверженности безопасности своих граждан в Украине и попросил Россию помочь Израилю спасти их в случае российского вторжения.

Об этом передает The Jerusalem Post.

Такое заявление сделал в четверг генеральный директор МИД Алон Ушпиз заместителю министра иностранных дел России Михаилу Богданову.

Напомним, что посол Израиля в Киеве Майкл Бродский заявил в среду, что возможность вторжения России в Украину остается как минимум до конца февраля.

«Как минимум до конца месяца будет существовать опасность тех или иных военных действий», — предположил Бродский в интервью новостному сайту Ynet. — Надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. У нас есть планы на каждый сценарий… и мы знаем, что нам придется делать на каждом этапе».

Также Курсор писал о том, что киевский раввин рассказал, как синагога столицы Украины готовится в возможной полномасштабной войне с РФ.

Как ранее сообщал Курсор, более половины украинцев считают Израиль дружественной страной, заявил посол Израиля в Украине.

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