Израиль с 1 марта открывается для всех иностранных туристов

Теперь даже невакцинированным израильтянам не придется проходить карантин по возвращении в Израиль, если у них будет отрицательный тест после приземления.

Министры согласились вновь открыть израильское небо для непривитых туристов любого возраста, но по-прежнему будут требоваться два отрицательных теста ПЦР, отменив при этом требование одного теста для возвращающихся израильтян.

Согласно новым правилам, которые вступят в силу 1 марта, туристам всех возрастов, как привитым, так и непривитым, будет разрешен въезд в Израиль при условии, что они сдадут отрицательный ПЦР перед посадкой в самолет и пройдут еще один ПЦР после приземления.

Израильтянам, возвращающимся в Израиль, не нужно будет сдавать тест перед полетом, а необходимо будет сдать ПЦР только после приземления.

«Мы наблюдаем последовательное снижение заболеваемости, поэтому пришло время постепенно открывать то, что мы первыми в мире закрыли», — говорит премьер-министр Нафтали Беннет. «В то же время мы будем держать руку на пульсе и в случае появления нового варианта снова быстро отреагируем».

Также завершатся обязательные еженедельные тесты для школьников — для средних школ в четверг, а для начальных — 10 марта.

Ранее редакция Курсора сообщала, что врачи заявили, что почти половина населения Израиля заразилась Омикроном. В Израиле было зарегистрировано 2,2 миллиона подтвержденных инфекций Омикрон, но эпидемиологи подсчитали, что фактическое число случаев было намного выше — около 4,5 миллионов, что составляет почти половину населения Израиля.

Кроме того, наш портал писал, что врачи назвали группу людей, которая имеет наименьшие шансы подхватить продолжительный COVID-19. Люди, получившие одну или две дозы вакцины от COVID-19, имеют меньшую вероятность развития симптомов длительного коронавируса после инфицирования.

Еще напомним, что ученые рассказали об опасности нового подвида штамма Омикрон. Некоторые ученые убеждены, что иммунитет к варианту Омикрона BA.1 смягчит и защитит людей от инфекции новым вариантом BA.2 в ближайшем будущем. Другие полагают, что BA.2 «заслуживает статуса варианта, вызывающего озабоченность».

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